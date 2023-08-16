В ведущие вузы Крыма подали более 28 тысяч заявлений

Фото: пресс-служба КФУ

В 2023 году ведущие вузы Крыма подали более 28 тысяч заявлений на поступление. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

Большую часть заявлений – 22 тысячи – подали в КФУ имени Вернадского. Туда хотят поступить около 7 тысяч человек. Самые популярными направлениями стали медицина, юриспруденция, экономика, журналистика и политология. Кроме того, увеличивается количество заявлений на технические специальности. Речь идет о прикладной математике, информатике, а также программной инженерии.

В КИПУ имени Февзи Якубова подали 6,5 тысячи заявлений. Наиболее популярными специальностями стали автомобилестроение, машиностроение, электромеханика и сварка. В вузе сообщили, что конкурс очень большой.