Жители Джанкоя на три дня останутся без газа

Подачи голубого топлива не будет во всем городе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Джанкое на три дня отключат газ. Об этом сообщил мэр города Игорь Ивин в своем Tg-канале.

Как отметил градоначальник, подачу голубого топлива ограничат с 08:00 21 августа по 17:00 23 августа в связи с реконструкцией газопровода.

- После окончания проведения работ подача газа в жилые дома будет полностью восстановлена, - отметил Игорь Ивин.

Напомним, из-за ремонта газораспределительной станции без газа остались также и жители Керчи. Более 30 улиц города-героя из-за ремонта отключили от подачи из-за ремонта. Возобновить подачу голубого топлива планируется к 20:00 16 августа.