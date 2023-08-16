Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Крым
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСевастопольЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекцииРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Крым
+31°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 августа 2023 8:26

Жители Джанкоя на три дня останутся без газа

Джанкой останется без газа до 21 августа
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Подачи голубого топлива не будет во всем городе

Подачи голубого топлива не будет во всем городе

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Джанкое на три дня отключат газ. Об этом сообщил мэр города Игорь Ивин в своем Tg-канале.

Как отметил градоначальник, подачу голубого топлива ограничат с 08:00 21 августа по 17:00 23 августа в связи с реконструкцией газопровода.

- После окончания проведения работ подача газа в жилые дома будет полностью восстановлена, - отметил Игорь Ивин.

Напомним, из-за ремонта газораспределительной станции без газа остались также и жители Керчи. Более 30 улиц города-героя из-за ремонта отключили от подачи из-за ремонта. Возобновить подачу голубого топлива планируется к 20:00 16 августа.