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НовостиОбщество16 августа 2023 10:50

В Симферополе после капремонта открылся сквер имени Ленина

В частности, там восстановили фонтаны и чугунное ограждение
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

В среду, 16 августа, в Симферополе после капитального ремонта открылся сквер имени Ленина. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Капремонт провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На объекте восстановили фонтаны и чугунное ограждение. В сквере обустроили места для отдыха и прогулок, а также установили детский игровой комплекс и античную колоннаду.

Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

– Сквер оборудован новыми системами освещения и видеонаблюдения, – отметил глава Крыма.

Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма

Он поблагодарил подрядчиков и администрацию Симферополя за системную работу. Аксенов отметил, что удалось найти оптимальные решения по соотношению цены и качества. Глава республики убежден, что сквер станет яркой иллюстрацией позитивных изменений в крымской столице.

Фото: пресс-служба главы Крыма

Фото: пресс-служба главы Крыма