Погода на 17 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 34 градусов

В Алуште воздух прогреется до плюс 33 градусов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
17 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, западных, южных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
В Симферополе малооблачно. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 31...33°.
В Севастополе малооблачно. Днем северо-восточный ветер до 14 м/с., тепло 32…34°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +31 …+32°, северо-восточный ветер 5-7 м/с. Ясно.
В Алуште +32…+33°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Евпатории +33…+34°, северо-восточный ветер 4-6 м/с. Ясно.
В Саках +33…+34°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Керчи +29…+31°, северо-восточный ветер 5-8 м/с. Ясно.
В Феодосии +31…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
В Судаке +32…+34°, северный ветер 3-9 м/с. Ясно.
В Черноморском +30…+31°, северо-восточный ветер 3-6 м/с. Ясно.
В Джанкое +31…+32°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Армянске +31…+32°, северный ветер 2-5 м/с. Ясно.
В Белогорске +30…+32°, северо-восточный ветер 3-7 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +20…+26°, в Азовском до +26°
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