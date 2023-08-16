Вандализм и «слив» военных данных: в Крыму 15-летней девушке платили за поддержку Украины

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Феодосии задержали 15-летнюю девушку, подозреваемую в вандализме. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Девушка временно жила в Феодосии. В конце июля он находилась в Приморском. На здание теплового узла, стену заброшенного здания и беседку, расположенную около многоэтажки, девушка краской нанесла символы одного из экстремистских движений.

– В результате противоправных действий фигурантки коммунальному предприятию причинен материальный ущерб, – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о вандализме. Оказалось, что девушка нарисовала символы по указанию «координатора». Они связывались через мессенджер. Подозреваемая отправляла «координатору» фото и видео выполненных заданий. За это ей платили в иностранной валюте.

– Задержанная также призналась, что данное выполненное задание, направленное в поддержку Украины, было не единственным, – отметили в МВД.

В частности, девушка сообщала администраторам групп в одном из мессенджеров координаты расположения и маршруты передвижения военной техники. Кроме того, фигурантка разбросала желтые теннисные шары около подъезда дома, где живет один из крымских общественников и блогеров. В настоящее время девушка находится под подпиской о невыезде.