76 маленьких крымчан с редкими заболеваниями получили дорогостоящие лекарства в 2023 году

Более 70 детей с жизнеугрожающими заболеваниями получили лекарства Фото: Мария АНАНОВА

76 маленьких крымчан в 2023 году получили дорогостоящие лекарства. Об этом во время прямого эфира, организованного Центром управления регионом РК, сообщил замминистра здравоохранения Крыма Арсен Зиядинов. Лекарственные препараты, по его словам, поступили в рамках сотрудничества Минздрава республики и фонда «Круг добра», созданного по поручению президента Владимира Путина.

- Фонд создан для оказания медпомощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими. Его деятельность – это большой прорыв. За этот год 76 крымчан до 18 лет смогли получить дорогостоящие препараты на сумму более 860 миллионов рублей, – отметил замминистра.

Кроме того, по словам Зиядинова, министерство впервые персонифицировало заявки на предоставление льготных лекарств. Таким образом, количество препаратов в Крыму в 2023 году рассчитывается в зависимости от потребности каждого получателя.