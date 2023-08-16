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НовостиПроисшествия16 августа 2023 14:28

В Ростовской области женщина пыталась смягчить приговор мужу, пристававшему к ее дочке

Мать 13-летней девочки заявляла, что та оклеветала ее супруга, обвинив в педофилии
Александра Тимощенко
Александра Тимощенко
Девочка не ожидала от отчима, которого называла папой, такого, но боялась сказать маме

Девочка не ожидала от отчима, которого называла папой, такого, но боялась сказать маме

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области произошла жуткая история - к 13-летней девочке начал приставать отчим, которого она всегда называла папой. Как сообщает «КП - Ростов-на-Дону», мать подростка сначала была на стороне дочки, а потом пыталась смягчить наказание для мужчины.

Так, все случилось еще в середине ноября прошлого года. Утром в субботу, когда мать ушла в магазин на полтора часа, ее муж остался дома вместе с двумя дочками - родной и падчерицей. Когда те нежились в кровати, горе-отец начал приставать к старшей - дочери супруги от первого брака. В этот момент девочка ощутила настоящий шок. Мужчина трогал ее под одеялом, а после засунул руку под белье. Школьница оттолкнула отчима, но не стала жаловаться на «папу». Спустя неделю о случившемся мама узнала из переписки дочки. Тогда женщина начала серьезный разговор с мужем. Тот отпираться не стал и все признал. В этот же день его выгнали из дома и сразу написали заявление в полицию.

Когда мужчину задержали, ростовчанка сжалилась над суженным и решила всячески смягчить наказания.

- Сначала заявляла, что дочка его якобы оговорила, потому что мужчина больше внимания уделял младшей девочке. А потом все-таки согласилась с ребенком, но уверяла, что все произошло на месяц позже, в декабре, мол, дочка всегда в датах путается, - сообщает КП - Ростов-на-Дону.

Позже в больнице не подтвердили у виновного склонность к педофилии, а школьницу посчитали не склонной сочинять. Сам же мужчина признался, что это было лишь поводом расстаться с женой.

Мужчину судили по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.