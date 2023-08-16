В Ростовской области женщина пыталась смягчить приговор мужу, пристававшему к ее дочке

Девочка не ожидала от отчима, которого называла папой, такого, но боялась сказать маме Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области произошла жуткая история - к 13-летней девочке начал приставать отчим, которого она всегда называла папой. Как сообщает «КП - Ростов-на-Дону», мать подростка сначала была на стороне дочки, а потом пыталась смягчить наказание для мужчины.

Так, все случилось еще в середине ноября прошлого года. Утром в субботу, когда мать ушла в магазин на полтора часа, ее муж остался дома вместе с двумя дочками - родной и падчерицей. Когда те нежились в кровати, горе-отец начал приставать к старшей - дочери супруги от первого брака. В этот момент девочка ощутила настоящий шок. Мужчина трогал ее под одеялом, а после засунул руку под белье. Школьница оттолкнула отчима, но не стала жаловаться на «папу». Спустя неделю о случившемся мама узнала из переписки дочки. Тогда женщина начала серьезный разговор с мужем. Тот отпираться не стал и все признал. В этот же день его выгнали из дома и сразу написали заявление в полицию.

Когда мужчину задержали, ростовчанка сжалилась над суженным и решила всячески смягчить наказания.

- Сначала заявляла, что дочка его якобы оговорила, потому что мужчина больше внимания уделял младшей девочке. А потом все-таки согласилась с ребенком, но уверяла, что все произошло на месяц позже, в декабре, мол, дочка всегда в датах путается, - сообщает КП - Ростов-на-Дону.

Позже в больнице не подтвердили у виновного склонность к педофилии, а школьницу посчитали не склонной сочинять. Сам же мужчина признался, что это было лишь поводом расстаться с женой.

Мужчину судили по статье «Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, если они совершены в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста». Его приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.