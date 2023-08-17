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НовостиПроисшествия17 августа 2023 9:09

В Алуште двух мужчин унесло в море на 200 метров: их спасли

В Алуште спасли двух мужчин, которых унесло в море на 200 метров
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба МЧС Крыма

Фото: пресс-служба МЧС Крыма

В среду, 16 августа, в Алуште спасли двух мужчин, которых унесло в море более чем на 200 метров. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МЧС.

Инцидент произошел в 18.35. Двое мужчин пошли купаться, но не рассчитали сил. Их унесло от берега более чем на 200 метров. Волнение моря составляло два балла. Выбраться из воды самостоятельно отдыхающие не смогли. Спасатели прибыли к мужчинам на мотолодке. Их подняли на борт и эвакуировали на берег.

– В медицинской помощи никто не нуждался, – отметили в МЧС.