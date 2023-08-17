В Симферополе 18 августа отключат свет на 35 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП
18 августа часть Симферополе останется без света. Электричество отключат на 35 улицах и нескольких переулках. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей электротока возникнут с 8.00 до 17.00. Причина – ремонт электросетей.
Где в Симферополе отключат свет 18 августа:
улица Маршала Жукова, 1, 5, 15, 51, 22, 26, 32, 40;
улица Шамиля Алядина, 44;
улица Мерхамет, 23, 50;
улица Къаралез, 20, 30;
улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;
улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;
улица Лихого, 1-7 ;
улица Севастопольская, 66, 31;
улица Парковая, 2; 1-7 ;
переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;
улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;
улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;
улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;
улица Поповкина, 3;
улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);
улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;
улица Красноармейская, 105-113 ;
улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;
улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;
улица Межевая, 4, 3-9 ;
улица Огородная, 1-17;
улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;
улица Телефонный спуск, 21;
улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;
улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;
переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;
улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;
улица Производственная, 6-56 ;
улица Тарабукина, 165, 167;
проезд Второй Петровский, 1-3 ;
переулок Сельский, 35;
улица Генерала Родионова, 68-70 ;
улица Ивана Голубца, 40-62 , 3-23 ;
улица Симферопольская, 61-69 ;
тупик Киевский, 2-6 ;
улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;
улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;
переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;
улица Шахтеров, 36;
улица Урожайная, 46.
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