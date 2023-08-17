В Симферополе 18 августа отключат свет на 35 улицах

Свет пропадет на несколько часов. Фото: архив КП

18 августа часть Симферополе останется без света. Электричество отключат на 35 улицах и нескольких переулках. В пресс-службе ГУП РК «Крымэнерго» сообщили, что перебои с подачей электротока возникнут с 8.00 до 17.00. Причина – ремонт электросетей.

Где в Симферополе отключат свет 18 августа:

улица Маршала Жукова, 1, 5, 15, 51, 22, 26, 32, 40;

улица Шамиля Алядина, 44;

улица Мерхамет, 23, 50;

улица Къаралез, 20, 30;

улица Войкова (Караманова), 2-14 А , 3-5 ;

улица Севастопольская/улица Эстонская, 58/2;

улица Лихого, 1-7 ;

улица Севастопольская, 66, 31;

улица Парковая, 2; 1-7 ;

переулок Парковый, 2-4 , 1-3 ;

улица Тамбовская, 34-36 , 37-51 ;

улица Бульварная, 2-4/5 , 1/66-9 ;

улица Батурина, 2-14 , 1-11 ;

улица Поповкина, 3;

улица Севастопольская – улица Объездная (светофор);

улица Генерала Яременко, 22-46 , 25-75 ;

улица Красноармейская, 105-113 ;

улица Училищная, 40-42 , 33-71 ;

улица Ковыльная, 2-14 , 7-13 ;

улица Межевая, 4, 3-9 ;

улица Огородная, 1-17;

улица Винницкая, 146-172 , 13-23 ;

улица Телефонный спуск, 21;

улица Связистов, 142-174 , 131-159 ;

улица Высотная/улица Бархатовой, 138-160 , 90, 139-167 ;

переулок Конечный, 2-16 , 5-13 ;

улица Петровская балка, 318-340 , 285-305 ;

улица Производственная, 6-56 ;

улица Тарабукина, 165, 167;

проезд Второй Петровский, 1-3 ;

переулок Сельский, 35;

улица Генерала Родионова, 68-70 ;

улица Ивана Голубца, 40-62 , 3-23 ;

улица Симферопольская, 61-69 ;

тупик Киевский, 2-6 ;

улица Мраморная, 32-46 , 13-31 ;

улица Полтавская, 20-34 , 21-39 ;

переулок Полтавский, 4-20 , 3-7 ;

улица Шахтеров, 36;

улица Урожайная, 46.

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