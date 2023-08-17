В Крыму отремонтируют 161 километр дорог в 2023 году

В Крыму отремонтируют 161 километр дорог Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Крыму в рамках национального проекта планируют отремонтировать 161 километр дорог. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

Сейчас по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» продолжают ремонтировать участок автодороги Евпатория – порт Мирный. Протяженность этого объекта составляет около 3,5 километра. В ближайшее время там начнут укладывать выравнивающий слой.

Всего в 2023 году по нацпроекту в Крыму отремонтируют 15 дорог. Общая их протяженность составляет около 161 километра. С 2019 года в республике по нацпроекту привели в порядок более 95 участков региональных дорог общей протяженностью более 801 километра.