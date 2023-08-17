В Крыму появятся площадки для занятий фиджитал-спортом

Фото: пресс-служба главы Крыма

В Крыму планируют создать площадки для занятий фиджитал-спортом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Руководитель региона подписал соглашение с гендиректором ООО «Национальные Технологии» Константином Юновым. Эта компания входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех. В документе идет речь о развитии спортивной инфраструктуры. Аксенов отметил, что соглашение позволит подготовить проект по созданию спортивных объектов для массовых занятий спортом.

– Это касается в первую очередь площадок для занятий фиджитал-спортом в Крыму, – добавил глава республики.

Жители региона смогут опробовать себя в новом формате соревнований. Он объединяет спорт, технологии и образование. Аксенов пояснил, что это направление поможет продемонстрировать свои интеллектуальные и физические способности, а также привлечь к спорту молодежь.