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НовостиОбщество18 августа 2023 6:54

Глубину продажи билетов на поезда в Крым увеличили до 90 суток

Речь идет о составах, отправляющихся с Казанского вокзала Москвы
Алексей ЕЛАГИН
Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Фото: «Гранд Сервис Экспресс»

Глубину продажи билетов на часть поездов, которые ходят в Крым, увеличили до 90 суток. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Речь идет о четырех поездах, которые отправляются с Казанского вокзала Москвы. Купить билеты за 90 суток до поездки можно на двухэтажный поезд Москва – Симферополь (№27/28). Увеличение глубины продаж также касается одноэтажных составов Москва – Севастополь (№91/92), Москва – Евпатория (№173/174) и Москва – Симферополь (№159/160).

Изменения связаны с тем, что ремонт центрального железнодорожного узла завершился. При этом глубина продаж 45 суток сохраняется только для поездов, которые ходят в Санкт-Петербург.