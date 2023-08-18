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НовостиОбщество18 августа 2023 9:08

В Крыму ограничили движение грузовиков по двум дорогам

Это связано с аварийным состоянием путепроводов
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму ограничили движение грузовиков по двум дорогам

В Крыму ограничили движение грузовиков по двум дорогам

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 17 августа, в Красногвардейском районе Крыма ограничили движение автомобилей по двум участкам дорог. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог республики.

Ограничения ввели для того, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения. В частности, по объезду села Петровка запретили ездить машинам тяжелее 30 тонн и нагрузкой на ось больше 12 тонн.

– Также ограничено движение по путепроводу на участке автомобильной дороги Граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта, км 58+ 505, – говорится в сообщении.

Запрет касается машин массой больше 12 тонн и нагрузкой на ось свыше четырех тонн. Ограничения ввели из-за того, что путепроводы находятся в аварийном состоянии. Они будут действовать до тех по, пока сооружения не отремонтируют.