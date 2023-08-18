Капремонт моста на Восточном объезде Симферополя выполнен на 70%

Мост ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Фото: «Крым 24»

Капитальный ремонт моста в районе Московского шоссе на Восточном объезде Симферополя выполнен на 70%. Об этом сообщает «Крым 24».

Работы стартовали в феврале. Рабочие выполнили демонтаж асфальтного покрытия и части железобетонных конструкций, после чего укрепили опоры моста. На одной из половин моста уже запущено движение транспорта, сейчас работы идут на второй половине.

Мостовое сооружение ремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Завершить работы планируют до 1 сентября.

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