Украли почти 3 млн рублей: в Симферополе будут судить троих курьеров мошенников

Студентам грозит до 10 лет тюрьмы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе трое студентов местных учебных заведений 20 и 18 лет украли у пенсионеров 2,7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Молодые люди были участниками мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП» и выполняли роль курьеров. Один из фигурантов нашел такую «работу» через интернет, а потом привлек к ней знакомых. Злоумышленники обманывали пенсионеров в возрасте от 60 до 80 лет. Симферопольцам сообщали, что их близкие попали в ДТП и нужно возместить ущерб. Курьеры забирали деньги и переводили на различные счета. Молодые люди оставляли себе 5-10% в качестве заработка.

– Суммы варьировались от 150 тысяч до 1,5 миллиона рублей, – отметили в МВД.

В ведомстве добавили, что общая сумма ущерба составила 2,7 млн рублей. Полицейские выяснили, что два преступления студенты совершили в Симферополе, а остальные три – в Севастополе. Уголовное дело о мошенничестве направили в суд. Согласно законодательству, фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.