На выходных в Крыму ожидается жара до 36 градусов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На выходных в Крыму ожидается жара, в воскресенье, 20 августа, температура воздуха достигнет 36 градусов. Об этом сообщили в республиканском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В субботу, 19 августа, в Крыму ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит 30-35 градусов. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с. При этом порывы будут достигать 15 м/с. На следующий день дождей на полуострове также не будет. Воздух прогреется до 31-36 градусов. В воскресенье также ожидается северо-восточный ветер со скоростью 8-13 м/с.