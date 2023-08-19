В Керчи спасли мужчину на надувном матрасе

Помощь спасателей понадобилась в лодочном кооперативе "Волна" Фото: Виталий КАРНАУХ

В Керчи мужчину на надувном матрасе унесло в море. Это произошло поздно вечером в пятницу 18 августа.

- В 23:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе лодочного кооператива «Волна», мужчину на матрасе унесло в море. Требуется помощь спасателей, - сообщили в ГУ МЧС по РК.

На помощь отправились специалисты водолазно-спасательной группы Специального морского отряда МЧС. Они вышли в море на лодке и, обнаружив мужчину на матрасе, доставили его на берег.

Медицинская помощь ему не понадобилась.

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