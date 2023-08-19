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НовостиПроисшествия19 августа 2023 5:46

В Керчи спасли мужчину на надувном матрасе

Пмощь медиков ему не понадобилась
Юлия МАРКИНА
Юлия МАРКИНА
Помощь спасателей понадобилась в лодочном кооперативе "Волна"

Помощь спасателей понадобилась в лодочном кооперативе "Волна"

Фото: Виталий КАРНАУХ

В Керчи мужчину на надувном матрасе унесло в море. Это произошло поздно вечером в пятницу 18 августа.

- В 23:06 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе лодочного кооператива «Волна», мужчину на матрасе унесло в море. Требуется помощь спасателей, - сообщили в ГУ МЧС по РК.

На помощь отправились специалисты водолазно-спасательной группы Специального морского отряда МЧС. Они вышли в море на лодке и, обнаружив мужчину на матрасе, доставили его на берег.

Медицинская помощь ему не понадобилась.

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