Власти Севастополя просят привлечь к работе частные суда, чтобы нормализовать поставки топлива на полуостров

Сейчас паромы не осуществляют ночные рейсы. Фото: Юлия МАРКИНА

Власти Севастополя направили в адрес министерства энергетики и Минтранса России обращение о необходимости увеличить пропускную способность Керченской переправы и при необходимости привлечь к работе частные суда, чтобы нормализовать поставки топлива на полуостров. Об этом сообщил губернатор города-героя Михаил Развожаев. По его словам, сейчас в Севастополе перебоев с бензином нет, однако график поставок напрямую зависит от паромов.

- Поставки топлива на Крымский полуостров осуществляются морским транспортом. Любой шторм, ограничения на хождения морского транспорта нарушают график поставок,- отметил Развожаев.

Кроме того, по поручению губернатора Департамент городского хозяйства отправил ходатайство об анализе цен на топливо в Севастополе в Федеральную антимонопольную службу, а также запросил проведение проверки обоснованности роста цен на бензин и дизтопливо.

Как отметил Развожаев, в настоящее время ФАС такую работу ведет, но информация о ходе расследования не публикуется, чтобы не повлиять на исход рассмотрений.

Напомним, ранее в Министерстве топлива и энергетики республики объяснили резкое сокращение поставок топлива в Крым проблемами с логистикой, в частности, ограничениями в работе Керченской паромной переправы.

12 августа председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк сообщил, что ночью в Крым поступили горюче-смазочные материалы.

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