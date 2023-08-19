В Ялтинском заповеднике открыли обновленную Серебряную беседку

Серебряная беседка является достопримечательностью Ялтинского горно-лесного заповедника. Фото: ФГБУ "Заповедный Крым"

В Ялтинском горно-лесном заповеднике открыли обновленную Серебряную беседку. Доступ к ней был закрыт с конца марта из-за ремонтно-восстановительных работ. Специалисты, которые обследовали объект, пришли к выводу, что косметическим ремонтом в данном случае не обойтись (сказались температурные перепады и повышенная влажность), поэтому беседка была фактически отстроена заново, сообщили в ФГБУ «Заповедный Крым».

- В результате вместо реконструкции, наша строительная бригада фактически отстроила беседку заново, поскольку крепость и качество материала, находившегося в основании не внушало доверия. И реконструкция из частичной превратилась в капитальную,-отметили в объединенной дирекции заповедников.

Право разрезать торжественную ленточку получили туристы, которые первыми прибыли на официальное открытие беседки. С собой они увезут не только крымские сувениры, но ещё и кусочек красной ленточки.

Серебряная беседка расположена на высоте 865 метров над уровнем моря чуть выше плато Ай-Петри. Она была построена в 1894 году в честь строителей дороги, которая соединила Ялту и Бахчисарай.

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