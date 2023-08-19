Ирина Дубцова предстала в образе «Родины-матери» на фестивале «Таврида.Арт»

Ирина Дубцова выступила на фестивале "Таврида.Арт" в Крыму. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фестивале «Таврида.Арт» в Крыму состоялась премьера музыкального патриотического спектакля «Вера. Надежда. Любовь», посвященного женщинам, которые трудятся в зоне спецоперации.

Спектакль представил собой трилогию, одна из частей которой рассказывала о девушках-волонтерах, помогающих в зоне боевых действий, вторая — о женщине-враче, третья - о девушке, работающей военным корреспондентом в зоне СВО. Причем все части спектакля основаны на реальных историях, отметили в пресс-службе арт-кластера «Таврида».

- В финальном блоке спектакля перед зрителями предстала певица Ирина Дубцова в образе «Родины-матери» — легендарного монумента, возвышающегося на Мамаевом кургане в Волгограде, олицетворяющего образ одновременно и большой страны, и матери, призывающей своих детей сплотиться в борьбе с врагом, - рассказали организаторы фестиваля.

Спектакль о женщинах на передовой никого не оставил равнодушным. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Кроме того, Ирина Дубцова вместе с детьми из новых регионов России исполнила песню «За нас».

В спектакле также принял участие Shaman c песней «Мой бой», а народный артист России Олег Газманов исполнил композицию «Два орла».

Напомним, фестиваль продлится до 24 августа.

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