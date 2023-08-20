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НовостиПроисшествия20 августа 2023 8:42

Константинов объяснил, почему ВСУ атакуют Крымский мост

Константинов: удары ВСУ по Крымскому мосту носят политический характер
Алексей ЕЛАГИН
Константинов объяснил, почему ВСУ атакуют Крымский мост

Константинов объяснил, почему ВСУ атакуют Крымский мост

Фото: Юлия МАРКИНА

Атаки на Крымский мост, которые совершает Киев, преследуют в большей степени политические цели. Об этом сообщил председатель Государственного Совета республики Владимир Константинов.

Руководитель регионального парламента назвал Крымский мост гордостью всей страны. По его словам, этот объект стал политическим символом нового Крыма и новой России.

– Именно удар по политике идет: показать, что Россия не в состоянии защитить свой сакральный объект, священный и важный для всей страны, – сказал Константинов в эфире канала «Соловьев.Live».

Руководитель крымского парламента подчеркнул, что удары по мосту не способны нанести какой-либо экономический ущерб региону. Председатель Госсовета добавил, что в республике имеются запасы товаров первой необходимости на случай нарушения логистики с материком. Константинов также отметил, что имеются альтернативные пути.