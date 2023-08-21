Погода на 21 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 36 градусов

В Крыму жарко и сухо.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
21 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение, в западных, южных и восточных районах актуальна чрезвычайная пожарная опасность.
- В ближайшие трое суток в Крыму сохранится сухая, жаркая погода, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, северный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 33...35°.
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северный 6-11 м/с. Днем тепло 32…34°.
В Ялте, как сообщает yandex, днем +32 …+33°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Малооблачно.
В Алуште +34…+35°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Евпатории +33…+35°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Саках +33…+35°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.
В Керчи +33…+34°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Феодосии +34…+35°, северо-западный ветер 3-5 м/с. Ясно.
В Судаке +35…+36°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Черноморском +30…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Джанкое +34…+36°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Армянске +35…+36°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Ясно.
В Белогорске +34…+36°, северо-восточный ветер 2-5 м/с. Ясно.
Вода в Черном море прогрелась до +24…+27°, в Азовском до +26°
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