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НовостиОбщество21 августа 2023 7:21

В Крыму представили человекоподобного робота

Разработку показали зрителям в ходе фестиваля «Таврида.Арт»
Ирина ГЕРЦ
Ирина ГЕРЦ
Фестиваль "Таврида.Арт" проходит в Крыму в пятый раз. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

Фестиваль "Таврида.Арт" проходит в Крыму в пятый раз. Фото: пресс-служба арт-кластера "Таврида"

В Крыму представили человекоподобного робота. Разработку показали 20 августа на юбилейном фестивале «Таврида.Арт».

Как сообщил техник компании-разработчика Кирилл Чикунов, в робота заранее закладывается программа, поэтому он сам может рассказать о себе.

- Он подходит, говорит: посмотрите этот экспонат. Может оснаститься принтером печати фотографий, печатать ленточку, выдавать карточку, к примеру, - рассказал Чикунов «Вести Крым».

Напомним, фестиваль «Таврида.Арт» получил статус Всероссийского молодежного образовательного форума. В Крыму в 2023 году он проходит пятый раз.