Зашел через незапертую дверь: в Симферополе мужчина украл из магазина 100 тысяч рублей

Фото: пресс-служба МВД по РК

В Симферополе 55-летнего мужчину подозревают в краже более 100 тысяч рублей из сейфа в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Из запертого сейфа, расположенного в одном из магазинов, украли более 100 тысяч рублей. Полицейские задержали подозреваемого. Выяснилось, что мужчина проник в магазин через пожарную дверь, которую не закрыли работники. Под столом фигурант увидел сейф. Рядом лежал ключ. Мужчина забрал деньги и скрылся. Злоумышленник признал свою вину. Украденные деньги он потратил.

Возбуждено уголовное дело, фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

– Мужчине избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, – отметили в МВД.