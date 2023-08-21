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НовостиПроисшествия21 августа 2023 9:37

Почти 40 кустов: в Крыму задержал владельца наркоплантацию

Крымчанин вырастил наркоплантацию из 38 кустов
Алексей ЕЛАГИН
На мужчину завели два уголовных дела

На мужчину завели два уголовных дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках 36-летнего местного жителя подозревают в незаконном культивирование и хранении растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В доме у мужчины провели обыск. На приусадебном участке полицейские обнаружили 38 кустов наркосодержащего растения. Было видно, что их поливали. В одной из хозпостроек правоохранители нашли 1,5 килограмма высушенных частей конопли.

Подозреваемый рассказал, что собирался употребить наркотики самостоятельно. Возбуждены уголовные дела, начато расследование.