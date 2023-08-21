Почти 40 кустов: в Крыму задержал владельца наркоплантацию

На мужчину завели два уголовных дела Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках 36-летнего местного жителя подозревают в незаконном культивирование и хранении растений, содержащих наркотические средства. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

В доме у мужчины провели обыск. На приусадебном участке полицейские обнаружили 38 кустов наркосодержащего растения. Было видно, что их поливали. В одной из хозпостроек правоохранители нашли 1,5 килограмма высушенных частей конопли.

Подозреваемый рассказал, что собирался употребить наркотики самостоятельно. Возбуждены уголовные дела, начато расследование.