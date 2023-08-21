В Ялте добровольцев готовят к участию в СВО

В Ялте для добровольцев организованы курсы начальной военной подготовки. Фото: t.me/yanina_pavlenko

В Ялте для добровольцев организованы курсы начальной военной подготовки. Об этом сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в своем телеграм-канале.

В конце июня градоначальница сообщала, что на тренировочной площадке Народного ополчения обучаются казаки, ополченцы и добровольцы, прошедшие специальную проверку

– К занятиям по тактике, медицине, управлению и подавлению БПЛА, о которых рассказывала, добавились работа в окопах, отработка штурма зданий и сооружений, управление БТР с высадкой-посадкой десанта и эвакуацией раненых, – написала Павленко.

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Фото: t.me/yanina_pavlenko

Она отметила, что занятия проводят инструкторы с реальным опытом участия в боевых действиях, в том числе – в рамках специальной военной операции.

– Также готовим в очередную командировку и гуманитарный груз нашим военнослужащим и мирному населению на освобожденных территориях, – добавила градоначальница.

Напомним, в начале августа из Ялты в Херсонскую область отправилась очередная партия гуманитарной помощи для военнослужащих: питьевая вода, провизия, влажные салфетки, сухие души, тактическое снаряжение, супы быстрого приготовления и еще один УАЗ-452 «буханка».

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