С начала года в Крыму появились на свет более 10 тысяч малышей

Наибольшее количество браков зарегистрировали Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел регистрации рождения города Симферополя Фото: Олег РУКАВИЦЫН

За семь месяцев 2023 года в Республике Крым зарегистрировано 10 843 записи актов о рождении и 7064 – о регистрации заключения брака. Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции РК.

– В текущем году показатели по двум видам актов гражданского состояния значительно выше, чем в прошлом, когда за аналогичный период было 9547 рождений и 5847 браков. За отчетный период новорожденных мальчиков было намного меньше, чем девочек: 4970 и 5531. Кроме того, было зарегистрировано 97 двоен и 4 тройни, – говорится в сообщении.

Наибольшее количество браков зарегистрировали Симферопольский районный отдел ЗАГС и отдел регистрации рождения города Симферополя – 2565 и 2544 соответственно. Евпаторийский городской отдел ЗАГС за семь месяцев зарегистрировал 679 рождений, Ялтинский городской отдел ЗАГС – 543, Керченский городской отдел ЗАГС – 535.

Больше всего браков заключено в Симферопольском районе (1633), Симферополе (1259), Ялте (528), Керчи (500) и Евпатории (485).

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