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НовостиПроисшествия22 августа 2023 7:37

За неделю крымчане перевели мошенникам 9 млн рублей

Граждан просят быть бдительными при совершении финансовых операций
Дмитрий Коренев
С 14 по 20 августа полицейскими зарегистрировано 69 заявлений о дистанционных мошенничествах

С 14 по 20 августа полицейскими зарегистрировано 69 заявлений о дистанционных мошенничествах

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошлую неделю телефонные и интернет-мошенники выманили у крымчан более 9 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Республике Крым.

– С 14 по 20 августа полицейскими зарегистрировано 69 заявлений о совершенных дистанционных мошенничествах. Злоумышленникам удалось обогатиться за счет доверчивых граждан на сумму 9 миллионов 14 тысяч 800 рублей, – говорится в сообщении.

37 крымчан поверили телефонным мошенникам и отдали им в общей сложности 6,7 млн рублей. 31 факт мошенничества связан с использованием интернет-сайтов и соцсетей – граждане сделали аферистов богаче на 2,3 млн рублей.

Жителей призывают сохранять бдительность при совершении любых финансовых операций, не передавать неизвестным лицам данные своих банковских карт и не перечислять деньги незнакомцам.

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