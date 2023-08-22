На ремонт Керченского филиала «Центра крови» выделили 39 млн рублей

На завершение капремонта здания Керченского филиала ГБУЗ РК «Центр крови» выделили 39 миллионов рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

На завершение капитального ремонта здания Керченского филиала ГБУЗ РК «Центр крови» выделили 39 миллионов рублей. Об этом пишет Крымское информационное агентство со ссылкой на распоряжение главы Республики Крым «Об определении единственного подрядчика».

– Определить ООО «БАШСТРОЙ-7» единственным подрядчиком по государственному контракту, предметом которого является завершение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт Керченского филиала ГБУЗ РК «Центр крови», – говорится в документе.

Предельный срок, на который заключается контракт – 1 декабря 2024 года.

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