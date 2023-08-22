В Крыму столкнулись два Opel: мужчина и четверо детей в больнице

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 22 августа, в Белогорском районе столкнулись Opel Zafira и Opel Astra, в результате чего пострадали четверо детей и мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в 13.30 неподалеку от села Ароматное. На трассе «Таврида» столкнулись два Opel: Zafira и Astra. За рулем первого авто находился мужчина 1971 года рождения, а второй иномаркой управляла девушка 2004 года рождения. От удара Opel Astra опрокинулся. В результате ДТП пострадали пять человек.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– Водитель и четыре несовершеннолетних пассажира получили травмы и доставлены в медицинское учреждение, – отметили в МВД.

По факту случившегося проводится проверка. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента. В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что надзорное ведомство контролирует ход проверки.