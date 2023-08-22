В Крыму пройдет Всероссийская акция «Ночь кино»

Фото: КИА

В субботу, 26 августа, в Крыму состоится Всероссийская акция «Ночь кино». Об этом пишет КИА.

Акция пройдет на 84 площадках учреждений культуры. Ее организовал Крымский киномедиацентр при поддержке республиканского Минкультуры. Мероприятия проведут в библиотеках, домах культуры, сельских клубах и кинотеатрах. Речь идет об учреждениях, расположенных в 16 крымских муниципалитетах.

В рамках акции покажут три самых кассовых отечественных картины 2022 — 2023 годов: «Чебурашка» (режиссёр Дмитрий Дьяченко), «Вызов» (режиссёр Клим Шипенко), «Праведник» (режиссёр Сергей Урсуляк). Посмотреть их можно будет бесплатно.