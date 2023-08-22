В Крыму Ford Transit сбил мотоциклиста: пострадавший в больнице

Фото: пресс-служба МВД по РК

Во вторник, 22 августа, в Джанкое Ford Transit сбил мотоцикл Yamaha, в результате пострадал водитель двухколесного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла в шесть вечера. 44-летний мужчина ехал за рулем Ford по автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта. На 36-м километре водитель проехал на красный свет. В итоге микроавтобус сбил мотоциклиста.

В результате ДТП пострадал 37-летний водитель Yamaha. Он ехал на зеленый свет. Мужчину увезли в больницу.

– По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, – отметили в МВД.