В Крыму столкнулись четыре авто и школьный автобус: пострадали две женщины

Фото: пресс-служба МВД по РК

В среду, 23 августа, в Симферопольском районе столкнулись четыре автомобиля и школьный автобус, в результате чего пострадали две женщины. Об этом сообщили в пресс-службе крымского МВД.

Авария произошла около 9.15 неподалеку от села Заречное. Школьный автобус «Газель» Симферополь – Алушта – Ялта. Из-за несоблюдения дистанции он врезался в УАЗ и Volkswagen. От удара «немец» столкнулся с Toyota, а «японца» отбросило в грузовик ГАЗ.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– В автобусе находился педагогический коллектив одной из ялтинских школ, – отметили в МВД.

Фото: пресс-служба МВД по РК

В пресс-службе крымской прокуратуры сообщили, что в результате ДТП пострадали две женщины, находившиеся в салоне «Газели». По факту случившегося проводится проверка. Полицейские выясняют все обстоятельства аварии.

Фото: пресс-служба МВД по РК

– Прокуратурой организована поверка исполнения требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации перевозки, – отметили в надзорном ведомстве.