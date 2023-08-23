Бастрыкин заинтересовался проблемой ялтинцев, которые могут лишиться жилья

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по видеообращению жителей Ялты о нарушении их жилищных прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Речь идет о жителях домов, расположенных на территории пансионата «Парковый». В августе суд постановил снести 18 зданий. Их построили с 2004 по 2016 годы. Владельцы жилья утверждают, что судебный процесс провели с нарушениями.

– В результате проживающие на территории пансионата граждане, в том числе пенсионеры и многодетные семьи, могут лишиться единственного жилья, – отметили в СК

Крымские следователи проводят проверку. Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по РК и Севастополю Николаевичу Терентьеву представить доклад о промежуточных результатах этой проверки.