В Севастополе судили 18-летнего наркоторговца: его посадили почти на 8 лет Фото: Татьяна Коркина

В Севастополе 18-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Молодой человек договорился с неизвестным о том, что они вместе будут торговать наркотиками. Севастополец должен был получить от подельника крупную партию a-PVP, расфасовать ее на мелкие дозы и продать. Однако, когда горожанин вытащил из тайника в парке Победы более 200 грамм «соли», его задержали сотрудники ФСБ. Фигуранта заключили под стражу.

– Гагаринский районный суд Севастополя назначил виновному наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы, – отметили в прокуратуре.

В надзорном ведомстве уточнили, что отбывать срок горожанин будет в исправительной колонии строгого режима.