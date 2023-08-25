Погода на 25 августа 2023 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до плюс 31 градуса

В Симферополе возможен дождь с грозой. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

25 августа на Крымском полуострове в силе штормовое предупреждение.

В Симферополе переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер западный 8-13 м/с. Температура воздуха днем 29...31°.

В Севастополе малооблачно. Днем северо-западный ветер 5-10 м/с., тепло 28…30°.

В Ялте, как сообщает yandex, днем +28 …+29°, юго-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Алуште +28…+29°, северо-западный ветер 1-3 м/с. Облачно с прояснениями.

В Евпатории +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Саках +28…+29°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Малооблачно.

В Керчи +27…+29°, северо-западный ветер 2-3 м/с. Малооблачно.

В Феодосии +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Судаке +27…+28°, юго-западный ветер 2-5 м/с. Облачно с прояснениями.

В Черноморском +29…+31°, северо-западный ветер 2-5 м/с. Ясно.

В Джанкое +30…+32°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Армянске +28…+29°, северо-восточный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

В Белогорске +29…+30°, северо-западный ветер 2-4 м/с. Облачно с прояснениями.

Вода в Черном море прогрелась до +25…+26°, в Азовском до +26°.

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