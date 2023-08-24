В Симферополе более 60% домов подготовили к отопительному сезону Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Симферополе более 60% жилого фонда подготовили к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В крымской столице продолжается подготовка к отопительному сезону.

– По состоянию на 23 августа готовность городского жилого фонда составляет более 60%, – отметил заместитель главы администрации Владимир Ким.

По его словам, из 2623 многоэтажек акт и паспорта готовности получили 1612. Ким подчеркнул, подготовка к отопительному сезону ведется по графику. Чиновник добавил, что власти контролируют то, как управляющие компании выполняют свои обязательства. По его словам, каждая многоэтажка проходит ревизию. Ким пояснил, что система отопления подлежит промывке и опрессовке. Планируется, что все необходимые работы полностью завершат до середины сентября.