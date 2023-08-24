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НовостиОбщество24 августа 2023 16:59

Под Симферополем за 140 млн рублей строят водопровод для трех сел

Работы планируют завершить до конца 2024 года
Алексей ЕЛАГИН
Под Симферополем за 140 млн рублей строят водопровод для трех сел

Под Симферополем за 140 млн рублей строят водопровод для трех сел

Фото: Антон ФОКИН

В Симферопольском районе строят сети водоснабжения для сел Камышинка, Трудолюбово и Новозбурьевка, на эти цели выделили 140 млн рублей. Об этом сообщает КИА.

В начале 2020 года из скважин в Новозбурьевке ушла вода. Для того, чтобы решить проблему, начали проводить геологические изыскания. Однако выяснилось, что воды под землей больше нет. Поэтому было решено построить водовод от Партизанского водохранилища.

Сейчас работы на водоводе Трехпрудное – Трудолюбово – Камышинка – Новозбурьевка ведутся в Новозбурьевке. На сегодняшний день удалось проложить более 3,3 километра трубы. Планируется, что все работы завершается до конца 2024 года. На эти цели выделили 140 млн рублей.