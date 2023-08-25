В Симферополе отремонтируют парк Тренева

Осенью в симферопольском парке имени Тренева начнутся ремонтные работы, фонтаны прекратят работу раньше обычного. Фото: администрация Симферополя

Осенью в симферопольском парке имени Тренева начнутся ремонтные работы, фонтаны прекратят работу раньше, чем обычно. Об этом сообщил руководитель муниципального бюджетного учреждения «Парки столицы» Роман Филипенко.

– Осенью планируется ремонт фонтанов и всего парка. Будут обустроены газоны – там появится система полива, заменена тротуарная плитка, – рассказал он в эфире «Радио Крым».

Ранее в столице Крыма завершился капремонт сквера им. Ленина. Помимо ремонта фонтанов и колоннады, здесь обустроили новые пешеходные дорожки, оборудовали детскую площадку, смонтировали освещение и видеонаблюдение, установили скамейки и урны, выполнили озеленение.

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