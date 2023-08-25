В Саках неадекватный турист набросился на водителя автобуса

В Саках полицейские задержали жителя города Курчатов Курской области, который избил водителя рейсового автобуса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Саках полицейские задержали жителя города Курчатов Курской области, который избил водителя рейсового автобуса за отказ везти его по перекрытому маршруту. Об этом сообщил глава администрации города Саки Александр Овдиенко.

– Житель города Курчатов Курской области М., находясь в автобусе с женой и ребенком, проявил неадекватное поведение и избил водителя рейсового автобуса за отказ везти его по маршруту, который с сегодняшнего дня перекрыт. Органами полиции данный неадекват оперативно установлен, задержан и к нему применены все меры процессуального воздействия, – написал Овдиенко на своей странице во «ВКонтакте».

Водитель маршрутки сейчас проходит медицинское освидетельствование в Сакской центральной районной больнице.

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