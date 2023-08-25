В Крыму поймали главного надзирателя экстремистской организации

Восьми фигурантам предъявили обвинение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Крыму задержали восьмерых активных участников управленческого центра запрещенной религиозной организации «Свидетели Иеговы России». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В 2017 году Верховный суд России ликвидировал организацию «Свидетели Иеговы», поскольку она занималась экстремистской деятельностью. Однако 46-летний крымчанин, являющийся главным республиканским надзирателем от «Свидетели Иеговы России», три старейшины и три организатора, а также распространитель литературы (она же вербовщик) продолжили поддерживать деятельность экстремистских ячеек. Фигуранты проводили пропагандистские собрания с адептами. Такие мероприятия проходили по видеосвязи.

Возбуждено уголовное дело. Всех задержанных обвиняют в организации деятельности экстремистской организации и ее финансировании. Были проведены обыски. Силовики изъяли литературу с признаками экстремистского содержания, технические носители. Кроме того, они обнаружили записи, свидетельствующие о ведении хозяйственной и финансовой деятельности организации. Главного республиканского надзирателя от общины по ходатайству заключили под стражу. Правоохранители ищут причастных к деятельности запрещенной религиозной организации в Крыму.

*«Свидетели Иеговы» - запрещенная в России экстремистская организация.