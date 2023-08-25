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НовостиПроисшествия25 августа 2023 10:22

Грозы, град и ветер до 20 м/с: в ближайшие часы в Крыму испортится погода

В Крыму объявили штормовое предупреждение на 25 августа
Алексей ЕЛАГИН
В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявили штормовое предупреждение

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В связи с непогодой в Крыму объявили штормовое предупреждение на пятницу, 25 августа. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС.

По данным синоптиков, погода испортится в ближайшие 1-2 часа. В Крыму местами ожидаются сильные ливни, грозы и град. Скорость ветра при этом будет достигать 15-20 м/с. Уточняется, что этот прогноз также будет актуальным и вечером.

В МЧС отметили, что при такой погоде повышается вероятность возникновения различных чрезвычайных ситуаций. В ведомстве пояснили, что речь идет об авариях на объектах ЖКХ. Кроме того, может вырасти количество ДТП. Спасатели также не исключают падения деревьев, рекламных щитов и других конструкций.