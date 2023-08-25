Крымские больницы получили 52 автомобиля

Районным и городским больницам Крыма передали 52 новых автомобиля «Lada Granta». Фото: Минздрав Крыма

Районным и городским больницам Крыма передали 52 новых автомобиля «Lada Granta». Об этом сообщил глава Минздрава Республики Крым Константин Скорупский.

Автомобили приобретены в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения национального проекта «Здравоохранение», общая стоимость закупки - 44,5 миллиона рублей.

– Машины направлены в двадцать городских и районных больниц Крыма, где будут распределены, в том числе, во врачебные амбулатории сельских населенных пунктов, – сказал Скорупский.

Так, по 9 автомобилей направили в Бахчисарайскую центральную районную больницу и Симферопольскую центральную районную клиническую больницу. 7 машин передали в Джанкойскую центральную районную больницу, 3 – в Ленинскую ЦРБ. По две машины получили Алуштинская центральная городская больница, Феодосийский медицинский центр, Судакская горбольница, Кировская и Красногвардейская центральные районные больницы, а также Раздольненская, Советская и Сакская районные больницы. По одному автомобилю получили Белогорская ЦРБ, Евпаторийская горбольница, Керченская горбольница №3, Первомайская ЦРБ, Симферопольская ГКБ №7, Симферопольская клиническая больница, Центральная городская больница Красноперекопска и Черноморская центральная районная больница.

Машины будут использоваться для доставки пациентов в медорганизации и медиков до места жительства пациентов, для перевозки биологических материалов для исследований и лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов, а также для иных нужд медучреждений.

В прошлом году крымские больницы получили 49 машин. В 2024 году планируется приобрести 44 автомобиля.

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