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НовостиОбщество25 августа 2023 17:51

Константинов пригласил в Крым делегацию бесланской школы №1

В 2004 году там произошел теракт
Алексей ЕЛАГИН
Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов пригласил в Крым делегацию школы №1 Беслана, где в 2004 году произошел теракт. Об этом сообщает «Крым 24».

Константинов побывал в Северной Осетии и посетил Беслан. Руководитель крымского парламента передал ученикам школы №1 спортивный инвентарь.

1 сентября 2004 года в этом образовательном учреждении произошел теракт. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников. Это были дети, их родителей, а также персонал. В результате погибли 335 человек, еще 810 получили ранения.

Коллектив школы и ученики бережно хранят память о тех событиях. В образовательном учреждении обустроили музей, а на стенах холла установлены стенды с информацией о героях.

– События, произошедшие в Беслане, навсегда останутся в наших сердцах. Мы будем рассказывать об этом нашим школьникам, чтобы они понимали, что терроризм – это страшно, – подчеркнул Константинов.