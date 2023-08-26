В Крыму собрали семена подсолнечника с 1,2 тысячи гектар полей

Фото: кадр видео пресс-службы Минсельхоза Крыма

Крымские аграрии собрали семена подсолнечника с 1,2 тысячи гектар полей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил министр сельского хозяйства республики Андрей Савчук.

– Осталось убрать чуть больше 50 тысяч гектаров, – отметил он.

Руководитель Минсельхоза сообщил, что урожайность составляет 15,9 центнера с гектара. Глава ведомства подчеркнул, что это чуть выше, чем в прошлом году. Подсолнечник засеяли на площади 56,6 тысячи гектар.

– Если же их перевести в квадратные километры, то выйдет практически половина всей территории Советского района, – рассказал Савчук.

Министр добавил, что в Крыму продолжают убирать и другие культуры.