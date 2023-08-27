Глава Крыма поздравил виноградарей и виноделов с профессиональным праздником

По словам Аксенова, крымские вина – одна из визитных карточек региона. Фото: t.me/Aksenov82

В Республике Крым отмечают День виноградарства и виноделия. Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил работников отрасли с профессиональным праздником, текст поздравления опубликован в его телеграм-канале.

– Наши виноградари и виноделы выпускают продукцию, без преувеличения, мирового уровня, растут объемы ее производства и реализации, так же, как и площади виноградников, – отметил глава республики. Он добавил, что крымские вина являются визитной карточкой региона наряду с морем, солнцем, прекрасной природой, памятниками культуры и истории.

Аксенов поблагодарил крымских виноградарей и виноделов за их труд и пожелал им новых успехов.

День виноградарства и виноделия был учрежден указом главы Республики Крым в 2015 году. Региональный праздник отмечается ежегодно в четвертое воскресенье августа.

​Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 (978) 907-52-50