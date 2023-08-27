Житель Севастополя украл у матери телевизор, чтобы купить алкоголь

Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Севастополе полицейские задержали местного жителя, который украл телевизор у родной матери. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по городу Севастополю.

Между 44-летним севастопольцем и его 71-летней матерью, с которой он проживал в принадлежащей ей квартире, постоянно возникали имущественные споры. После очередного скандала мужчина тайно умыкнул принадлежавший матери телевизор стоимостью 15 тысяч рублей и продал его на улице случайному прохожему за пять тысяч.

– Вырученные преступным путем деньги [подозреваемый] потратил на алкоголь и развлечения, – сообщили в МВД.

Мужчина задержан, ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 158 УК РФ – «Кража». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

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