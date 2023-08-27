Крымчан предупредили об утилизации взрывоопасных предметов 28 августа

28 августа в трех населенных пунктах Крыма сотрудники специальных служб будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Фото: ГУ МЧС России по Республике Крым

28 августа в трех населенных пунктах Республики Крым сотрудники специальных служб будут проводить утилизацию взрывоопасных предметов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

Он уточнил, что взрывоопасные предметы будут уничтожать в поселке Октябрьское с 13:00 до 15:00, городе Старый Крым с 11:00 до 13:00, в селе Вольное Джанкойского района с 10:00 до 17:00.

Крючков призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

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