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НовостиОбщество28 августа 2023 7:46

В Крыму нашли захоронение древних млекопитающих

Кроме того, были обнаружены останки гигантских страусов
Алексей ЕЛАГИН
Фото: кадр видео «Крым 24»

Фото: кадр видео «Крым 24»

В крымской пещере Таврида обнаружили захоронение древних млекопитающих. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

В ходе раскопок палеонтологи из Екатеринбурга обнаружили новый вид моллюсков – аманитов. Ему около 180 млн лет. Кроме того, ученые нашли захоронение древних млекопитающих. Речь, в частности, идет о быках и носорогах. Это первая крупная находка за два месяца. Кроме того, были обнаружены останки гигантских страусов.

В Крыму нашли самых поздних в истории планеты динозавров. Они вымерли около 65 млн лет назад. При этом ученые не исключают, что некоторые динозавры и пережили мел-палеогеновое вымирание.