В Крыму нашли захоронение древних млекопитающих

Фото: кадр видео «Крым 24»

В крымской пещере Таврида обнаружили захоронение древних млекопитающих. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».

В ходе раскопок палеонтологи из Екатеринбурга обнаружили новый вид моллюсков – аманитов. Ему около 180 млн лет. Кроме того, ученые нашли захоронение древних млекопитающих. Речь, в частности, идет о быках и носорогах. Это первая крупная находка за два месяца. Кроме того, были обнаружены останки гигантских страусов.

В Крыму нашли самых поздних в истории планеты динозавров. Они вымерли около 65 млн лет назад. При этом ученые не исключают, что некоторые динозавры и пережили мел-палеогеновое вымирание.