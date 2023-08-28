В Ялте мужчина зарезал знакомого: его посадили почти на 8 лет Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ялте 54-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Об этом сообщили в пресс-службе крымской прокуратуры.

Трагедия произошла в мае. Ялтинец находился в своей квартире, и у него возник конфликт cо знакомым. Злоумышленник схватил охотничий нож и ударил оппонента. Пострадавший вышел из квартиры и отправился в расположенный неподалеку магазин. Оттуда мужчину увезли в больницу. В итоге он скончался в медучреждении.

Было взбуждено уголовное дело. Суд признал ялтинца виновным. Мужчину приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

– В пользу родственников погибшего взыскана компенсация морального вреда в размере 5 млн рублей, – добавили в прокуратуре.